



Надзирательница арестована за секс с заключенным в камере

Женщина была арестована после того, как в социальных сетях появилось видео, на котором, как утверждается, сотрудник тюрьмы занимается сексом с заключенным в тюремной камере.



Полиция сообщила, что женщина была арестована по подозрению в неправомерном поведении на государственной службе, после того как офицерам стало известно о видео, якобы снятом в тюрьме HMP Wandsworth.



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Полиция добавила: "Она была взята под стражу. Расследование продолжается. Мы остаемся в тесном контакте с Министерством юстиции".



Представитель тюремной службы сказал: "Коррупция среди персонала недопустима, и о бывшем сотруднике тюрьмы, который предположительно фигурирует в этом видео, было сообщено в полицию. Было бы неуместно давать дальнейшие комментарии, пока они проводят расследование".

