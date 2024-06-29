



Трамп вызвал возмущение, употребив слово "палестинец" как явное оскорбление

Употребление бывшим президентом США Дональдом Трампом термина "палестинец" вызвало возмущение после состоявшихся в четверг дебатов с президентом Джо Байденом, а правозащитные группы назвали его высказывания расистскими и оскорбительными.



Во время долгожданных дебатов за президентский пост Трамп раскритиковал Байдена за то, что тот не занял более жесткую позицию в отношении палестинской боевой группировки ХАМАС, которая напала на Израиль 7 октября и спровоцировала войну Израиля в Газе.



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Трамп сказал, что президент "стал похож на палестинца, но они его не любят, потому что он очень плохой палестинец. Он слабый".



В ответ Байден защитил свою поддержку Израиля. "Единственный, кто хочет продолжения войны, - это ХАМАС", - сказал он.



Правозащитные группы и пользователи социальных сетей заявили, что комментарии Трампа прозвучали как оскорбление.

После дебатов Трамп на митинге в пятницу снова использовал термин "палестинец" в похожем смысле, на этот раз сказав, что лидер большинства в сенате демократов Чак Шумер, который является евреем, - "палестинец".



"Он стал палестинцем, потому что у них есть еще пара голосов или что-то в этом роде", - сказал он.



Эти неоднократные высказывания привлекли внимание нескольких правозащитных групп в США.

