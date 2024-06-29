



Путин подумывает о поставках ракет хуситам, - СМИ

Владимир Путин рассматривает возможности поставки баллистических крылатых ракет йеменским хуситам для нападений на корабли.



Об этом сообщает издание Middle East Eye со ссылкой на американскую разведку.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Уточняется, что Путин также подумывал вмешаться в конфликт на Ближенем Востоке. Этот вопрос он обсуждал с кронпринцем Саудовской Аравии. Тот попросил Путина не заключать такую сделку.



По словам источника, РФ может вмешаться в конфликт, если разразится широкомасштабная война между Израилем и ливанской террористической организацией "Хезболла".