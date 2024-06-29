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Путин подумывает о поставках ракет хуситам, - СМИ
29.06.2024 14:53 Алина Груднева

Путин подумывает о поставках ракет хуситам, - СМИ

Владимир Путин рассматривает возможности поставки баллистических крылатых ракет йеменским хуситам для нападений на корабли.

Об этом сообщает издание Middle East Eye со ссылкой на американскую разведку.

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Уточняется, что Путин также подумывал вмешаться в конфликт на Ближенем Востоке. Этот вопрос он обсуждал с кронпринцем Саудовской Аравии. Тот попросил Путина не заключать такую сделку.

По словам источника, РФ может вмешаться в конфликт, если разразится широкомасштабная война между Израилем и ливанской террористической организацией "Хезболла".

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