Новости » Происшествия
9 человек погибли, включая всю семью, в результате оползней в деревнях Непала
29.06.2024 18:02 MIGnews.com

9 человек погибли, включая всю семью, в результате оползней в деревнях Непала

В результате оползней, вызванных проливным дождем в субботу, погибли по меньшей мере девять человек, включая целую семью, в горных районах Непала, сообщили официальные лица.

По данным Национального управления по спасению и ликвидации последствий стихийных бедствий Непала, оползни снесли дома в трех отдельных районах горного региона страны, примерно в 250 километрах к западу от столицы Катманду.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

Пять членов одной семьи погибли, когда их дом был затоплен оползнем, когда они спали в деревне Малика в районе Гюльми.
Среди жертв были семейная пара, их невестка и двое внуков, включая 8-месячную девочку.

По словам официальных лиц, еще два человека погибли в соседнем районе Баглунг и еще двое - в районе Сянджа.

Сезон муссонов, который приносит обильные дожди в Непале, начался в начале этого месяца. Обычно это вызывает оползни в горных районах, которые покрывают большую часть этой гималайской страны, вызывая гибель людей и ущерб до сентября.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы