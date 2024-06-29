



9 человек погибли, включая всю семью, в результате оползней в деревнях Непала

В результате оползней, вызванных проливным дождем в субботу, погибли по меньшей мере девять человек, включая целую семью, в горных районах Непала, сообщили официальные лица.



По данным Национального управления по спасению и ликвидации последствий стихийных бедствий Непала, оползни снесли дома в трех отдельных районах горного региона страны, примерно в 250 километрах к западу от столицы Катманду.



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Пять членов одной семьи погибли, когда их дом был затоплен оползнем, когда они спали в деревне Малика в районе Гюльми.

Среди жертв были семейная пара, их невестка и двое внуков, включая 8-месячную девочку.



По словам официальных лиц, еще два человека погибли в соседнем районе Баглунг и еще двое - в районе Сянджа.



Сезон муссонов, который приносит обильные дожди в Непале, начался в начале этого месяца. Обычно это вызывает оползни в горных районах, которые покрывают большую часть этой гималайской страны, вызывая гибель людей и ущерб до сентября.

