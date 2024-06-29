



Президент Египта заявил, что в отношениях с ЕС наблюдается "позитивный прогресс"

Президент Египта Абдель Фаттах эль-Сиси в субботу подтвердил, что "отношения между Египтом и Европейским союзом переживают позитивный прогресс во многих областях".



Это прозвучало во время выступления Сиси на открытии инвестиционной конференции между Египтом и ЕС, запланированной на субботу и воскресенье, с участием председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен.



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Египетский президент заявил, что "отношения между Египтом и Европейским союзом переживают позитивный прогресс в различных областях сотрудничества".



"Кульминацией этого прогресса стало подписание в марте политической декларации, которая возвела отношения между двумя сторонами в статус стратегического и всеобъемлющего партнерства", - добавил он.



"Мы собираемся во второй раз за короткий промежуток времени, чтобы стать свидетелями инвестиционной конференции Египет-Европейский союз 2024 года", - добавил Сиси.



Сиси расценил конференцию как "начало первых практических мер по продвижению отношений и подчеркивает приверженность Египта и Европейского союза к переходу от обещаний к конкретным действиям".



По словам египетского президента, стратегическое партнерство между Египтом и ЕС включает в себя "шесть столпов, среди которых инвестиции являются наиболее значимыми".



Он отметил, что рассчитывает привлечь около 5 миллиардов евро европейских инвестиций и предоставить 1,8 миллиарда евро в качестве инвестиционных гарантий для частного сектора.



Сиси также подчеркнул, что эти усилия укрепят роль ЕС как главного торгового и инвестиционного партнера Египта.

