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Тропический шторм "Берил" грозит перерасти в ураган
29.06.2024 15:59 MIGnews.com

Тропический шторм "Берил" грозит перерасти в ураган

Тропический шторм "Берил" движется к юго-восточной части Карибского бассейна и может усилиться до первого в этом году урагана, прежде чем достигнет Барбадоса в конце воскресенья.

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Метеорологическая служба острова предупредила о наводнениях и перебоях в подаче электричества, а на Барбадосе было объявлено ураганное предупреждение. Ожидается, что "Берил" усилится до урагана 2-й категории, прежде чем достигнет
Барбадоса, а его центр пройдет примерно в 45 км к югу от острова, сказал Сабу Бест, директор метеорологической службы.
 

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