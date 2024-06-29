



Тропический шторм "Берил" грозит перерасти в ураган

Тропический шторм "Берил" движется к юго-восточной части Карибского бассейна и может усилиться до первого в этом году урагана, прежде чем достигнет Барбадоса в конце воскресенья.



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Метеорологическая служба острова предупредила о наводнениях и перебоях в подаче электричества, а на Барбадосе было объявлено ураганное предупреждение. Ожидается, что "Берил" усилится до урагана 2-й категории, прежде чем достигнет

Барбадоса, а его центр пройдет примерно в 45 км к югу от острова, сказал Сабу Бест, директор метеорологической службы.

