



В Сербии подтвердили: атака у посольства Израиля - теракт

Министр внутренних дел Сербии подтвердил информацию о том, что атака возле посольства Израиля в Белграде является терактом.



"Подозреваемый несколько раз подходил к полицейскому и задавал ему вопросы. В какой-то момент он достал арбалет и выстрелил правоохранителю в шею", - сказано в сообщении.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Уточняется, что полицейский стремительно достал оружие и нейтрализовал террориста. Раненый боевик скончался через полчаса.



"Нет сомнений, что это был теракт. Неясно, действовал ли террорист в одиночку или то была группа. Мы арестовали еще несколько человек, которые находились возле полицейских участков", - сообщил глава МВД.



Напомним, что правоохранитель получил ранение в шею. Его экстренно госпитализировали. Личность террориста устанавливается.