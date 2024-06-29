Новости » Происшествия
В Сербии подтвердили: атака у посольства Израиля - теракт
29.06.2024 14:45 Алина Груднева

В Сербии подтвердили: атака у посольства Израиля - теракт

Министр внутренних дел Сербии подтвердил информацию о том, что атака возле посольства Израиля в Белграде является терактом.

"Подозреваемый несколько раз подходил к полицейскому и задавал ему вопросы. В какой-то момент он достал арбалет и выстрелил правоохранителю в шею", - сказано в сообщении.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

Уточняется, что полицейский стремительно достал оружие и нейтрализовал террориста. Раненый боевик скончался через полчаса.

"Нет сомнений, что это был теракт. Неясно, действовал ли террорист в одиночку или то была группа. Мы арестовали еще несколько человек, которые находились возле полицейских участков", - сообщил глава МВД.

Напомним, что правоохранитель получил ранение в шею. Его экстренно госпитализировали. Личность террориста устанавливается.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы