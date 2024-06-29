



Талибан решительно выступает против переговоров по правам женщин в Дохе

В субботу Талибан исключил любые дискуссии по "внутренним вопросам" Афганистана, включая права женщин, с международными посланниками на решающей встрече ООН в Дохе.



Забихулла Муджахид, официальный представитель правительства Талибана и глава его делегации, присутствовавший на конференции в столице страны Персидского залива, перед своим визитом в Доху заявил, что двухдневные переговоры, которые начнутся в воскресенье, будут в первую очередь сосредоточены на экономических вопросах Афганистана и усилиях по борьбе с наркотиками.



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"Мы признаем, что женщины сталкиваются с проблемами, но это внутренние вопросы Афганистана, и их необходимо решать на местном уровне в рамках исламского шариата", — сказал Муджахид на пресс-конференции в столице Кабуле, когда его спросили, будут ли на встрече обсуждаться права афганских женщин.



"Наши встречи, такие как в Дохе или с другими странами, не имеют ничего общего с жизнью наших сестер, и мы не позволим им вмешиваться в наши внутренние дела", - отметил он.

