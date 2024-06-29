



Власти Сербии: в нападении на посольство Израиля подозреваются ваххабиты

Власти Сербии сообщают, что было произведено несколько арестов, и несколько человек, известных службам безопасности, подозреваются в причастности к нападению с арбалетом на посольство Израиля в Белграде.



Офицер "применил оружие в целях самообороны и сразил нападавшего, который скончался от полученных ранений", - заявил министр внутренних дел Ивица Дачич.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



По его словам, инцидент произошел около 11:00 утра по местному времени в столице Сербии, когда "неизвестный... выстрелил из арбалета в сотрудника жандармерии, который нес службу по охране израильского посольства, и попал ему в шею".



Позже Дачич сообщил журналистам, что есть первые признаки, связывающие нападение с людьми, подозреваемыми в связях с ваххабитским движением - ультраконсервативным направлением ислама, которое доминирует в Саудовской Аравии.



"Уже есть некоторые подозрения, что речь идет о лицах, уже известных службам безопасности, и мы говорим о ваххабитском движении", - говорит Дачич.



По его словам, несколько человек были арестованы по "профилактическим соображениям", а в Белграде усилена общая охрана.



Делом занялись специальные прокуроры, добавил Дачич.

