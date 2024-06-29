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Кто прошел во второй тур выборов президента в Иране
29.06.2024 15:01 Алина Груднева

Кто прошел во второй тур выборов президента в Иране

Во второй досрочных выборов президента Ирана прошли два кандидата.

С большим отрывом прошел реформист, бывший министр здравоохранения Масуд Пезешкиан. Он получил около 10,4 миллиона голосов.

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Также прошел консерватор, член Совета безопасности Саид Джалили. Он получил 9,4 миллиона голосов.

В первом туре также участвовали спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф и экс-глава МВД страны и бывший министр юстиции Мостафа Пурмохаммади. Ни один из кандидатов не набрал необходимые 50% голосов, потому 5 июля в стране пройдут второй тур.

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