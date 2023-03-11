



Впервые за 60 лет организаторы премии "Оскар" изменили цвет ковровой дорожки

Уже в это воскресенье, 12 марта (рано утром 13 марта по киевскому времени), в Лос-Анджелесе состоится 95-я церемония вручения наград за самые высокие достижения в киноиндустрии — премия "Оскар". Впервые за 62 года организаторы решили изменить цвет красной дорожки.



Об этом сообщает издание The New York Times.



В последний раз, цвет красной дорожки был другим в далеком 1961 году. Уже в это воскресенье сотни знаменитостей пройдутся ковром цвета шампань.



Нововведение связано с желанием Американской академии кинематографических искусств и наук привлечь большее общественное внимание к церемонии, которая в последние годы стабильно теряет зрительские рейтинги.



В этом году церемонию будет вести известный американский комик Джимми Киммел. Он пошутил, что новый цвет ковровой дорожки — это символ того, что на этот раз мероприятие пройдет без кровопролития.



"Люди все время спрашивают: "В этом году будут какие-то проблемы?", "Будет ли насилие?". Мы очень надеемся, что нет", — сказал он.



Решение изменить цвет дорожки было принято после консультации с автором издания Vogue Лизой Лав и креативным директором Met Gala Раулем Авила.



Лиза посоветовала тем, кто не любит нарушать традиции, не расстраиваться, ведь никто не говорит, что цвет шампань останется навсегда.



