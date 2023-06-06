



В Париже установили мировой рекорд по самому массовому диктанту

В Париже на Елисейских полях напротив Триумфальной арки провели самый массовой диктант, побивший мировой рекорд и занесенный в Книгу рекордов Гиннеса.



Об этом сообщает новостной канал BFM TV.



Диктант проводился 4 июня. Около арки установили 1700 столов, а напротив них большой экран. Он использовался в качестве доски и сцены. Участников диктанта отобрали из 50 тысяч желающих.



Их разделили на три группы по количеству столов. Сам диктант длился около 25 минут. Участники писали отрывок из сборника рассказов "Письма из моей ветряной мельницы" (Lettres de mon moulin) французского драматурга Альфонса Доде.



Комиссия занесла в Книгу рекордов Гиннесса группу из 1 397 участников.



