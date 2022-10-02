Топ-менеджера Apple уволили за неудачную шутку
Один из самых высокопоставленных руководителей компании Apple Inc. Тони Блевинс покидает должность после неудачной шутки о женской груди.
Видео с его шуткой быстро облетело Интернет и стало вирусным.
Блевинс угодил в скандал, отвечая на вопрос о своих заработках.
"У меня дорогие автомобили, я играю в гольф и ласкаю женщин с большой грудью, но я беру выходные и большие праздники", - заявил менеджер.
Сам же Блевинс подтвердил свои слова и извинился за них.
"Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы искренне извиниться перед всеми, кто был оскорблен моей ошибочной попыткой пошутить", - сказал Блевинс.
This video of Tony Blevins (One of Apple's most senior executives) went viral and basically got him fired 🫢 $AAPLpic.twitter.com/eZISF47j6h— Benzinga (@Benzinga) September 29, 2022