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Топ-менеджера Apple уволили за неудачную шутку
02.10.2022 01:32 Александр Юзовский

Топ-менеджера Apple уволили за неудачную шутку

Один из самых высокопоставленных руководителей компании Apple Inc. Тони Блевинс покидает должность после неудачной шутки о женской груди.

Видео с его шуткой быстро облетело Интернет и стало вирусным.

Блевинс угодил в скандал, отвечая на вопрос о своих заработках.

"У меня дорогие автомобили, я играю в гольф и ласкаю женщин с большой грудью, но я беру выходные и большие праздники", - заявил менеджер.

Сам же Блевинс подтвердил свои слова и извинился за них.

"Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы искренне извиниться перед всеми, кто был оскорблен моей ошибочной попыткой пошутить", - сказал Блевинс.

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