Топ-менеджера Apple уволили за неудачную шутку

Один из самых высокопоставленных руководителей компании Apple Inc. Тони Блевинс покидает должность после неудачной шутки о женской груди.



Видео с его шуткой быстро облетело Интернет и стало вирусным.



Блевинс угодил в скандал, отвечая на вопрос о своих заработках.



"У меня дорогие автомобили, я играю в гольф и ласкаю женщин с большой грудью, но я беру выходные и большие праздники", - заявил менеджер.



Сам же Блевинс подтвердил свои слова и извинился за них.



"Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы искренне извиниться перед всеми, кто был оскорблен моей ошибочной попыткой пошутить", - сказал Блевинс.



This video of Tony Blevins (One of Apple's most senior executives) went viral and basically got him fired 🫢 $AAPLpic.twitter.com/eZISF47j6h