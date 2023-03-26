



Тариф на электроэнергию снизят на 2,4% с начала апреля

Управление электроэнергетики опубликовало в воскресенье свое решение о регулярном обновлении тарифа на электроэнергию для потребителей. В соответствии с падением цен на уголь в мире, а также с учетом обменного курса и индекса цен тариф для репрезентативного внутреннего потребителя снизился на 2,4 процента после предыдущего снижения, составлявшего 1,5 процента.



Управление отмечает, что макроэкономическая среда нестабильна, процентная ставка, индекс цен и обменный курс, рост которых и вытекающие из этого риски частично компенсируют снижение мировых цен на уголь.



Власти также отметили, что был достигнут значительный прогресс в процедурах продажи производственных единиц на площадке Эшколь электрической компании, одновременно с катастрофой из-за обрушения крана на угольном доке на площадке компании Ротенберг. . В своем решении орган указывает, что он изучит влияние этих двух событий на сектор электроэнергетики и значение для потребителей электроэнергии в целом, изучив все последствия.

Вышеупомянутое снижение ставок будет применяться с 1 апреля 2023 года.



Напомним, тариф на электроэнергию вырос в начале года на 8,2%. Следуя плану правительства по снижению цен, в феврале они снизились на 1,5%, а с 1 апреля, как было сказано, снизятся на 2,4%. То есть после двух снижений тариф на электроэнергию будет примерно на 4,3% выше, чем в конце прошлого года. И это несмотря на данное правительством обещание снизить цену на электроэнергию в среднем на 70%.



Отметим также, что резкое падение цен на уголь в последние месяцы позволило более существенно снизить тариф на электроэнергию, но вслед за ростом инфляции и курса доллара Управление по энергетике приняло решение о дисконте всего в 2,4%.

