



“Талибан” закрыл салоны красоты в Афганистане

Правительство талибов в Афганистане приказало закрыть салоны красоты в течение месяца.



“Крайний срок закрытия салонов красоты для женщин – один месяц”, – заявил во вторник, 4 июля, Мохаммад Садик Акиф, представитель Министерства по предотвращению порока и пропаганде добродетели, ссылаясь на уведомление министерства.



Иностранные правительства и официальные лица ООН осудили растущие ограничения в отношении женщин с тех пор, как талибы вернулись к власти в 2021 году после победы над поддерживаемым США правительством после вывода иностранных войск.



В прошлом году власти закрыли большинство средних школ для девочек, запретили женщинам поступать в университеты и запретили работать многим афганским сотрудницам по оказанию помощи. Многие общественные места, включая бани, спортивные залы и парки, были закрыты для женщин.



Салоны красоты появились в Кабуле и других афганских городах через несколько месяцев после свержения талибов в конце 2001 года. Многие из них продолжили работу после того, как исламисты вернулись к власти два года назад, но их вывески и окна были закрыты.



Западное правительство и международные организации дали понять, что ограничения в отношении женщин препятствуют любому возможному прогрессу на пути к международному признанию “Талибана”.



Правительство в ответ заявило, что уважает права женщин в соответствии со своим толкованием исламского права и афганских обычаев.