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Талибан женщины за решеткой
04.07.2023 11:48 Наталья Богинская

“Талибан” закрыл салоны красоты в Афганистане

Правительство талибов в Афганистане приказало закрыть салоны красоты в течение месяца.

“Крайний срок закрытия салонов красоты для женщин – один месяц”, – заявил во вторник, 4 июля, Мохаммад Садик Акиф, представитель Министерства по предотвращению порока и пропаганде добродетели, ссылаясь на уведомление министерства.

Иностранные правительства и официальные лица ООН осудили растущие ограничения в отношении женщин с тех пор, как талибы вернулись к власти в 2021 году после победы над поддерживаемым США правительством после вывода иностранных войск.

В прошлом году власти закрыли большинство средних школ для девочек, запретили женщинам поступать в университеты и запретили работать многим афганским сотрудницам по оказанию помощи. Многие общественные места, включая бани, спортивные залы и парки, были закрыты для женщин.

Салоны красоты появились в Кабуле и других афганских городах через несколько месяцев после свержения талибов в конце 2001 года. Многие из них продолжили работу после того, как исламисты вернулись к власти два года назад, но их вывески и окна были закрыты.

Западное правительство и международные организации дали понять, что ограничения в отношении женщин препятствуют любому возможному прогрессу на пути к международному признанию “Талибана”.

Правительство в ответ заявило, что уважает права женщин в соответствии со своим толкованием исламского права и афганских обычаев.

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