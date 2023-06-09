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галкин
09.06.2023 13:13 Алина Груднева

"Сволочь": Галкин поругался с прокремлевской поклонницей

Популярный российский шоумен Максим Галкин поругался с прокремлевской поклонницей.

На это обратили внимание российские СМИ.

В частности, Галкин опубликовал фото собачки, которую спасают из воды после подрыва Каховской ГЭС.

В комментарии набежали прокремлевские фанаты, которые начали поливать грязью Украину, обвиняя страну в катастрофе. Уточняется, что шоумен не выдержал этого потока и ответил одной из поклонниц.

"Безграмотная, продажная, безликая, унижающая Украину, пишущая с ошибками название своей страны России, кому "нам"? Кто ты, анонимная сволочь? Покажи, какие страдания выкладывала ты девять лет? За Шебекино она переживает! Покажи лицо свое для начала. И свои видео продемонстрируй", - отметил ей Галкин.

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