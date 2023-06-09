



"Сволочь": Галкин поругался с прокремлевской поклонницей

Популярный российский шоумен Максим Галкин поругался с прокремлевской поклонницей.



На это обратили внимание российские СМИ.



В частности, Галкин опубликовал фото собачки, которую спасают из воды после подрыва Каховской ГЭС.



В комментарии набежали прокремлевские фанаты, которые начали поливать грязью Украину, обвиняя страну в катастрофе. Уточняется, что шоумен не выдержал этого потока и ответил одной из поклонниц.



"Безграмотная, продажная, безликая, унижающая Украину, пишущая с ошибками название своей страны России, кому "нам"? Кто ты, анонимная сволочь? Покажи, какие страдания выкладывала ты девять лет? За Шебекино она переживает! Покажи лицо свое для начала. И свои видео продемонстрируй", - отметил ей Галкин.



