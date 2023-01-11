



Спилберг и другие: кто удостоился премии "Золотой глобус"

В США состоялась 80-я церемония вручения премии "Золотой глобус".



Лучшим фильмом в номинации драма признана картина "Фабельманы", а лучшим режиссером - Стивен Спилберг.



Премию за лучший фильм (мюзикл или комедия) получила работа "Банши Инишерина"; премия за лучший сценарий была вручена Мартину МакДона ("Банши Инишерина")



Лучшим актером (драма) был признан Остин Батлер ("Элвис"); а лучшей актрисой (драма) - Кейт Бланшетт ("Тар")



Лучший актер мюзикла или комедии был признан Колин Фаррелл ("Банши Инишерина"), а лучшая актриса в этих жанрах стала - Мишель Йео ("Все везде и сразу".



"Золотой глобус" за лучший анимационный фильм получила работа "Пиноккио Гильермо дель Торо".



Лучшим телесериалом (драмой) был признан популярный сериал "Дом Дракона", а лучший телефильмом, сериалом или мини-сериалом стал "Белый лотос".



Кто еще получил награды:



- Лучшая актриса на ТВ - драма: Зендея ("Эйфория");

- Лучший актёр на ТВ - драма: Кевин Костнер ("Йеллоустоун»";

- Лучший сериал - комедия/мюзикл: "Начальная школа "Эбботт";

- Лучшая актриса на ТВ - комедия/мюзикл: Куинта Брансон ("Начальная школа "Эбботт");

- Лучший актёр на ТВ – комедия/мюзикл: Джереми Аллен Уайт ("Медведь");

- Лучший актёр второго плана на ТВ - драма/комедия: Тайлер Джеймс Уильямс ("Начальная школа "Эбботт");

- Лучшая актриса второго плана на ТВ - драма/комедия: Джулия Гарнер ("Озарк");

- Лучшая актриса в мини-сериале/телефильме: Аманда Сейфрид ("Выбывшая");

- Лучший актёр в мини-сериале/телефильме: Эван Питерс ("Монстр: История Джеффри Дамера");

- Лучшая актриса второго плана в мини-сериале: Дженнифер Кулидж ("Белый лотос");

- Лучший актёр второго плана в мини-сериале: Пол Уолтер Хаузер ("Чёрная птица").

