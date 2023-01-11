Спилберг и другие: кто удостоился премии "Золотой глобус"
В США состоялась 80-я церемония вручения премии "Золотой глобус".
Лучшим фильмом в номинации драма признана картина "Фабельманы", а лучшим режиссером - Стивен Спилберг.
Премию за лучший фильм (мюзикл или комедия) получила работа "Банши Инишерина"; премия за лучший сценарий была вручена Мартину МакДона ("Банши Инишерина")
Лучшим актером (драма) был признан Остин Батлер ("Элвис"); а лучшей актрисой (драма) - Кейт Бланшетт ("Тар")
Лучший актер мюзикла или комедии был признан Колин Фаррелл ("Банши Инишерина"), а лучшая актриса в этих жанрах стала - Мишель Йео ("Все везде и сразу".
"Золотой глобус" за лучший анимационный фильм получила работа "Пиноккио Гильермо дель Торо".
Лучшим телесериалом (драмой) был признан популярный сериал "Дом Дракона", а лучший телефильмом, сериалом или мини-сериалом стал "Белый лотос".
Кто еще получил награды:
- Лучшая актриса на ТВ - драма: Зендея ("Эйфория");
- Лучший актёр на ТВ - драма: Кевин Костнер ("Йеллоустоун»";
- Лучший сериал - комедия/мюзикл: "Начальная школа "Эбботт";
- Лучшая актриса на ТВ - комедия/мюзикл: Куинта Брансон ("Начальная школа "Эбботт");
- Лучший актёр на ТВ – комедия/мюзикл: Джереми Аллен Уайт ("Медведь");
- Лучший актёр второго плана на ТВ - драма/комедия: Тайлер Джеймс Уильямс ("Начальная школа "Эбботт");
- Лучшая актриса второго плана на ТВ - драма/комедия: Джулия Гарнер ("Озарк");
- Лучшая актриса в мини-сериале/телефильме: Аманда Сейфрид ("Выбывшая");
- Лучший актёр в мини-сериале/телефильме: Эван Питерс ("Монстр: История Джеффри Дамера");
- Лучшая актриса второго плана в мини-сериале: Дженнифер Кулидж ("Белый лотос");
- Лучший актёр второго плана в мини-сериале: Пол Уолтер Хаузер ("Чёрная птица").