



Селена Гомес раскрыла, почему не сможет родить ребенка

Известная певица Селена Гомес призналась, что никогда не сможет выносить и родить ребенка самостоятельно.



Подробностями о своей личной жизни и здоровье Гомес поделилась с изданием Rolling Stone.



Певица рассказала, что не может выносить ребенка из-за медицинских препаратов, которые она вынуждена принимать для контроля диагностированного у нее биполярного расстройства. Впервые такие лекарства ей назначили в 2018 году, когда у нее случился психоз.



В то же время Селена Гомес подчеркнула, что намерена стать мамой в будущем.



"Как бы то ни было, я должна иметь детей", - сказала она.