Новости » Life Style
Селена Гомес раскрыла, почему не сможет родить ребенка
05.11.2022 09:51 Ольга Белозерова

Селена Гомес раскрыла, почему не сможет родить ребенка

Известная певица Селена Гомес призналась, что никогда не сможет выносить и родить ребенка самостоятельно. 

Подробностями о своей личной жизни и здоровье Гомес поделилась с изданием Rolling Stone.

Певица рассказала, что не может выносить ребенка из-за медицинских препаратов, которые она вынуждена принимать для контроля диагностированного у нее биполярного расстройства. Впервые такие лекарства ей назначили в 2018 году, когда у нее случился психоз.

В то же время Селена Гомес подчеркнула, что намерена стать мамой в будущем.

"Как бы то ни было, я должна иметь детей", - сказала она.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы