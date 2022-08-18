



Саудовская аспирантка получила 34 года тюрьмы за твиты

Согласно судебным документам, суд Саудовской Аравии приговорил аспирантку к 34 годам тюремного заключения за распространение "слухов" и ретвиты диссидентов. Это решение вызывает растущее осуждение во всем мире.



Активисты и юристы считают приговор Сальме аль-Шехаб, матери двоих детей и научному сотруднику Лидского университета в Великобритании, шокирующим даже по саудовским стандартам правосудия.



Решение было принято на фоне подавления инакомыслия наследным принцем Мухаммедом бин Салманом, несмотря на то, что его правление предоставило женщинам право водить машину и другие новые свободы в ультраконсервативной исламской стране.



Аль-Шехаб была задержана во время семейного отдыха 15 января 2021 года, всего за несколько дней до того, как она планировала вернуться в Соединенное Королевство, согласно Freedom Initiative, базирующейся в Вашингтоне правозащитной группе.



