С сегодняшнего дня - обязательное включение фар на междугородних трассах
Министерство транспорта объявило, что с сегодняшнего дня, 1 ноября, все водители обязаны включать фары на междугородних дорогах, даже в дневное время.
Обязанность включать фары распространяется на все виды транспортных средств и будет действовать до 31 марта 2023 года.
Министерство подчеркнуло, что автобусы, такси, мотоциклы и тяжелые транспортные средства должны ездить с включенными фарами в дневное время даже на городских дорогах, а мотоциклы должны ездить с включенными фарами на всех дорогах круглый год.