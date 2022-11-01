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С сегодняшнего дня - обязательное включение фар на междугородних трассах
01.11.2022 07:02 Аркадий Бочаровский

С сегодняшнего дня - обязательное включение фар на междугородних трассах

Министерство транспорта объявило, что с сегодняшнего дня, 1 ноября, все водители обязаны включать фары на междугородних дорогах, даже в дневное время. 

Обязанность включать фары распространяется на все виды транспортных средств и будет действовать до 31 марта 2023 года. 

Министерство подчеркнуло, что автобусы, такси, мотоциклы и тяжелые транспортные средства должны ездить с включенными фарами в дневное время даже на городских дорогах, а мотоциклы должны ездить с включенными фарами на всех дорогах круглый год.

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