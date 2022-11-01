



С сегодняшнего дня - обязательное включение фар на междугородних трассах

Министерство транспорта объявило, что с сегодняшнего дня, 1 ноября, все водители обязаны включать фары на междугородних дорогах, даже в дневное время.



Обязанность включать фары распространяется на все виды транспортных средств и будет действовать до 31 марта 2023 года.



Министерство подчеркнуло, что автобусы, такси, мотоциклы и тяжелые транспортные средства должны ездить с включенными фарами в дневное время даже на городских дорогах, а мотоциклы должны ездить с включенными фарами на всех дорогах круглый год.