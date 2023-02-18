



Российские СМИ: "Пугачевой в Израиле непросто"



- Мне, честно говоря, все равно: уехала она или приехала, - говорит Ольга. - Мы никогда не были подругами. По-моему, никогда даже близко не общались.

Пугачева периодически выставляет в социальных сетях новые фотографии и дает понять, что не переживает из-за своего отъезда. Впрочем, исполнительница хита «На теплоходе музыка играет» считает, что Алла лукавит.



- Человеку, который столько лет ощущал славу, конечно, непросто находиться в стране, где ты практически незамеченный, - говорит Зарубина. - Но она выбрала этот путь сама и должна его пройти.



В свое время Зарубина также уезжала в Америку из СССР. В США певица прожила семнадцать лет.



- Наши отъезды нельзя сравнивать, - продолжает Ольга. – Я уезжала без копейки денег за душой: фактически в никуда. У меня не было в Америке ни связей, ни работы хотя бы на первое время. Нынешние же артисты уезжают из страны с огромными деньгами, которые здесь заработали. И, конечно же, им хватит средств, чтобы на них существовать там.