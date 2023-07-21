



Робби Уильямс рассказал о своем психическом расстройстве

Робби Уильямс впервые рассказал в социальных сетях о том, что страдает дисморфофобией. Это психическое расстройство, когда человек чрезмерно беспокоится о недостатках своей внешности и испытывает неприязнь к себе. Музыкант признался, что из-за этого ненавидит себя.



"Что, если бы перед вами появился джин и сказал, что может дать вам одну суперсилу: способность летать или есть все, что вы хотите, и оставаться в своем весе? Я выбрал бы второе", – написал 47-летний певец.



Робби опубликовал картинку, на которой написано:



"Мой идеальный вес – это когда люди начинают за меня беспокоиться".