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Робби Уильямс рассказал о своем психическом расстройстве
21.07.2023 03:29 Наталья Богинская

Робби Уильямс рассказал о своем психическом расстройстве

Робби Уильямс впервые рассказал в социальных сетях о том, что страдает дисморфофобией. Это психическое расстройство, когда человек чрезмерно беспокоится о недостатках своей внешности и испытывает неприязнь к себе. Музыкант признался, что из-за этого ненавидит себя.

"Что, если бы перед вами появился джин и сказал, что может дать вам одну суперсилу: способность летать или есть все, что вы хотите, и оставаться в своем весе? Я выбрал бы второе", – написал 47-летний певец.

Робби опубликовал картинку, на которой написано:

"Мой идеальный вес – это когда люди начинают за меня беспокоиться".

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