



Пять членов коалиции у которых больше детей, чем у всей оппозиции вместе взятой



Достижения религиозных партий приведут в следующий Кнессет нескольких депутатов, у которых десять и более детей.



Приход в следующий Кнессет нескольких кандидатов от религиозных списков значительно увеличит среднее число детей у избранных депутатов. У пяти членов Кнессета от коалиции 57 детей - больше, чем 56 у всех членов будущей оппозиции, вместе взятых.



Лимор Сон Хар Мелех: 43-летний кандидат от религиозных сионистов живет в поселении Хамиш на севере Самарии и у нее - десять детей.



МК Орит Строк: Член Кнессета от религиозных сионистов является одним из лидеров еврейского поселения в Хевроне и имеет 11 детей.



МК Ави Маоз: председатель партии Ноам и член Кнессета от религиозных сионистов, ему 66 лет, Маоз живет в Городе Давида в Иерусалиме и у него десять детей.



МК Меир Поруш: член Кнессета Яадут А-Тора, председатель центра "Агудат Исраэль" в Иерусалиме, живет в столице, ему 67 лет, у него 12 детей.



МК Исраэль Эйхлер: председатель фракции Яадут А-Тора. 67-летний Эйхлер живет в Иерусалиме, у него 14 детей.







