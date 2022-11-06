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Пять членов коалиции у которых больше детей, чем у всей оппозиции вместе взятой
06.11.2022 09:17 Аркадий Бочаровский

Пять членов коалиции у которых больше детей, чем у всей оппозиции вместе взятой

  
Достижения религиозных партий приведут в следующий Кнессет нескольких депутатов, у которых десять и более детей.

Приход в следующий Кнессет нескольких кандидатов от религиозных списков  значительно увеличит среднее число детей у избранных депутатов. У пяти членов Кнессета от коалиции 57 детей - больше, чем  56  у всех членов будущей оппозиции, вместе взятых.

Лимор Сон Хар Мелех: 43-летний кандидат от религиозных сионистов живет в поселении Хамиш на севере Самарии и у нее - десять детей.

МК Орит Строк: Член Кнессета от религиозных сионистов является одним из лидеров еврейского поселения в Хевроне и имеет 11 детей.

МК Ави Маоз: председатель партии Ноам и член Кнессета от религиозных сионистов, ему 66 лет, Маоз живет в Городе Давида в Иерусалиме и у него десять детей.

МК Меир Поруш: член Кнессета Яадут А-Тора, председатель центра "Агудат Исраэль" в Иерусалиме, живет в столице, ему 67 лет, у него 12 детей.

МК Исраэль Эйхлер: председатель фракции Яадут А-Тора. 67-летний Эйхлер живет в Иерусалиме, у него 14 детей.



 

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