



“Путешественник из 2671 года” раскрыл график изменяющих мир событий этого года

Ино Аларик говорит, что в этом году будет сделано несколько важных научных открытий после того, как 8000 человек будут выбраны инопланетянами для спасения планеты. Пользователь TikTok, известный как @theradianttimetraveler, также утверждает, что цунами может обрушиться на Калифорнию, что приведет к огромному количеству жертв, сообщает Daily Mirror.



Он также упомянул, что будут сделаны огромные научные открытия, в том числе ученые найдут способ использовать стволовые клетки для выращивания замещающих органов.



“ВНИМАНИЕ! Всем, кто считает, что я фальшивый путешественник во времени, вспомните эти важные события до конца 2023 года”? – пишет Ино Аларик.



“23 марта: 8000 человек выбраны для спасения человечества инопланетянином, известным как Чемпион. Чемпион доставит этих людей на пригодную для жизни планету, чтобы спасти вид от другой враждебной инопланетной расы”.



“15 мая 2023 года – мегацунами обрушится на Сан-Франциско, унеся жизни более 200 000 человек. 12 июня – в результате землетрясения магнитудой 9,5 открывается траншея глубиной 8 км, высвобождающая многие виды, считавшиеся вымершими.



“18 июня – 7 человек случайным образом упадут с неба в то время как там даже ничего не было. 12 августа – ученые найдут лекарство от рака кожи, используя гипофиз белки”.



“3 декабря 2023 года –глубоко в Амазонке будет обнаружен большой кристалл, обладающий способностью излечивать все недуги и травмы.

“29 декабря – ученые найдут способ использовать стволовые клетки для выращивания замещающих органов и новых видов органов”.



Пользователи TikTok разделились в мнениях по поводу предсказаний.



“О, какой захватывающий год”; ”Настоящий путешественник во времени знал бы, что простое информирование нас о вещах, которые произошли в будущем, меняют временную шкалу, следовательно, создавая новое будущее”; “Я хочу быть среди 8000”; “Какие следующие выигрышные номера лото?”; “Я записал последний сет. Ты провалился во всех”, – написали подписчики предсказателя.