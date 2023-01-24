



Прогноз погоды на 24 января

Во вторник, 24 января, в Израиле ожидается теплая и ясная погода.



По прогнозу синоптиков, утром в некоторых районах, особенно в прибрежной равнине, будет сильный туман, в связи с чем рекомендуется ехать с особой осторожностью.



Днем столбик термометра в Иерусалиме поднимется до 17 градусов, в Тель-Авиве - до 21.



Хайфа - 19, Цфат - 15, Кацрин - 21, Тверия - 23, Нацерет - 20, Афула - 22, Бейт-Шеан - 22, Лод - 22, Ашдод - 18, Эйн-Геди - 23, Беэр-Шева - 22, Мицпе-Рамон - 16, Эйлат - 25.

