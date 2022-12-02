Новости » Life Style
Погода в Израиле на выходных: прогноз
02.12.2022 08:45 Ольга Белозерова

Погода в Израиле на выходных: прогноз

Согласно прогнозам метеорологов, на выходных в Израиле не ожидается изменений температуры.

Сегодня, в пятницу, погода будет приятной, без существенных изменений температуры воздуха, которая, как ожидается, будет нормальной для сезона.

В субботу будет облачно, без заметного изменения температуры. В воскресенье будет переменная облачность.

В понедельник ожидается переменная облачность с небольшим понижением температуры.

На севере и в центре Израиля возможны кратковременные дожди.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы