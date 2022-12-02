



Погода в Израиле на выходных: прогноз

Согласно прогнозам метеорологов, на выходных в Израиле не ожидается изменений температуры.



Сегодня, в пятницу, погода будет приятной, без существенных изменений температуры воздуха, которая, как ожидается, будет нормальной для сезона.



В субботу будет облачно, без заметного изменения температуры. В воскресенье будет переменная облачность.



В понедельник ожидается переменная облачность с небольшим понижением температуры.



На севере и в центре Израиля возможны кратковременные дожди.