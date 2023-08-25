Почему не стоит заряжать смартфон в чехле
Многие пользователи давно воспринимают свое мобильное устройство и надетый на него чехол как единое целое. Поэтому мало кто снимает защитную оболочку с гаджета перед тем, как поставить его на зарядку.
Но это серьезная ошибка, последствия которой могут оказаться очень серьезными.
Гаджет, температура которого и так повышается во время пополнения заряда аккумулятора, в чехле нагревается еще сильнее. Такой перегрев может негативно повлиять на функционирование мобильного устройства и износ батареи.
Поэтому лучше снять чехол, то у гаджета появится возможность "дышать" и не перегреваться.