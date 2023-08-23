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Опрос: все больше арабской молодежи хочет покинуть свои страны
23.08.2023 18:49 Алина Груднева

Опрос: все больше арабской молодежи хочет покинуть свои страны

Все больше арабской молодежи из стран MENA - регион, объединяющий страны Магриба и Ближнего Востока - хотят эмигрировать в Канаду, Францию, Германию, США и Великобританию.

Об этом свидетельствуют результаты недавнего исследования, проведенного ближневосточной консалтинговой компанией ASDA'A BCW.

Согласно опросу, 53% молодежи из Леванта (регион включает Ирак, Иорданию, Ливан, Израиль, ПА, Сирию и Йемен) и 48% из Северной Африки хотят перебраться за границу. В странах Персидского залива о таких намерениях сообщили 27% молодежи.

Исследователи пояснили, что такое желание соответствует мрачным экономическим перспективам во многих арабских странах. Уровень безработицы среди молодежи на Ближнем Востоке превышает 25%. Среди тех, кто заявил о том, что активно рассматривает возможность переехать, 49% респондентов заявили, что намерены искать работу.

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