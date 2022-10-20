



На севере Израиля стартовали военные учения

Силы обороны Израиля начали недельные военные учения на севере Израиля, на фоне высокой напряженности в отношениях с ливанской террористической группировкой "Хизбалла".



В ЦАХАЛе заявили, что учения завершатся в следующий четверг. В пресс-службе армии предупредили, что в этом районе будут слышны взрывы.



Военные заявили, что учения были спланированы заранее, указывая на то, что они не связаны с какими-либо изменениями ситуации.



Ранее на этой неделе ЦАХАЛ провел масштабные учения на юге Израиля, которые продолжались со вторника по четверг и охватили пустыню Негев, район долины Арава и самый южный город Эйлат.



По данным ЦАХАЛа, учения на юге проводились вместе со всеми службами экстренной помощи и безопасности Израиля, в том числе полицией и пожарной службой.

