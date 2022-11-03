



Мисс Аргентина и Мисс Пуэрто-Рико заключили тайный брак

Мисс Аргентина 2020 Мариана Варела и Мисс Пуэрто-Рико 2020 Фабиола Валентин заявили, что поженились 28 октября.



”Решив сохранить наши отношения в тайне, мы открыли двери в особый день. 28.10.22”, – написала пара в совместном сообщении на своих страницах в Instagram.



Сопровождающее 30-секундное видео показывает откровенные моменты между ними на пляже и во время прогулки на лодке. Видео также включает сцены их помолвки с лепестками роз, красно-белыми, золотыми и серебряными воздушными шарами с надписью “Выходи за меня” на заднем плане. Финальная сцена показывает, как Валентин и Варела в белых нарядах целуются перед бюро бракосочетаний в Сан-Хуане, Пуэрто-Рико.



В последние годы пара публиковала совместные фотографии , но не сообщала, что они встречаются. Пара представляла Аргентину и Пуэрто-Рико на конкурсе Miss Grand International 2020, организаторы которого поздравили девушек с заключением брака.



“Поздравляем вас обеих, MGIO всегда поддерживает любовь без границ”, – написала организация в Instagram.

