Новости » Life Style
Маска оправдали в суде в деле о мошенничестве
05.02.2023 08:36 Алина Груднева

Маска оправдали в суде в деле о мошенничестве

Американский миллиардер Илон Маск оправдан судом по делу о "мошенничестве".

Присяжные согласились с тем, что основатель Tesla не обманывал инвесторов своими твитами в 2018 году.

Инвесторы подавали против Маска коллективный иск, в котором указывалось, что его твиты стоили им миллиарды. Присяжным потребовалось менее двух часов, чтобы вынести вердикт.

Речь, преимущественно, шла о сообщении Маска о том, что у него есть финансирование для того, чтобы сделать Tesla частной компанией, хотя он не получил полного обязательства по сделке, которая обошлась бы в 20–70 миллиардов долларов.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы