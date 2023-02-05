



Маска оправдали в суде в деле о мошенничестве

Американский миллиардер Илон Маск оправдан судом по делу о "мошенничестве".



Присяжные согласились с тем, что основатель Tesla не обманывал инвесторов своими твитами в 2018 году.



Инвесторы подавали против Маска коллективный иск, в котором указывалось, что его твиты стоили им миллиарды. Присяжным потребовалось менее двух часов, чтобы вынести вердикт.



Речь, преимущественно, шла о сообщении Маска о том, что у него есть финансирование для того, чтобы сделать Tesla частной компанией, хотя он не получил полного обязательства по сделке, которая обошлась бы в 20–70 миллиардов долларов.