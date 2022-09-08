



Лиз Трасс: Новый британский король взял имя Карл III

Новый британский король (принц Чарльз) взял имя Карл III, - сообщила премьер Британии Лиз Трасс



Трасс назвала смерть Елизаветы II огромным шоком для страны и мира. По её словам, Елизавета II была душой Соединенного Королевства.



«Боже, храни короля» — Лиз Трасс озвучила новые слова, которые будут отныне с жителями Великобритании.



Церемония официального провозглашения Чарльза королем Великобритании пройдет в Сент-Джеймском дворце в Лондоне, как только это будет возможно, сообщает The Guardian.