



Крупнейший банк Испании прекращает обслуживание выданных в России карт Union Pay

Крупнейший банк Испании Santander объявил об остановке обслуживания карт китайской платежной системы Union Pay, выпущенной российскими банками. Банк пошел на этот шаг "в рамках общей санкционной политики Santander по отношению к России".



Сотрудник пресс-службы банка сообщил, что это решение было принято совсем недавно. Его исполнение уже происходит на местах по всей стране. Банкоматы других банков в стране – Euronet, Kutxabank и ING – уже перестали выдавать наличные деньги по российским картам UnionPay. Это касается как карточек российских банков, находящихся под санкциями, так и не попавших под ограничения.



Испания – не единственная страна, где больше не принимают карты системы, которую в России рассматривали как замену ушедших из страны Visa и MasterCard. Эти карты перестали принимать банкоматы Nosto – единственной в Финляндии сети, работающей с китайской системой. Причиной указали тот факт, что россияне стали с помощью этих карт снимать много наличных денег.



Обслуживать карты UnionPay из России также прекращают чешские банки. Также фиксируются сбои при приеме карт UnionPay из России в банкоматах сети JCC на Кипре и в болгарском DSK Bank, который объявил, что с 26 октября перестанет обслуживать российские карты.



А с 3 октября в связи с наплывом убегающих от мобилизации россиян карты UnionPay не принимают в финских банкоматах Nosto. Те, кто сейчас принимает такие карты, в любой момент могут прекратить это делать. Об этом, к примеру, заявил представитель швейцарской группы Raiffeisen.