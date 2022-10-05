



Йом-Кипур: 2741 человеку понадобилась медпомощь

В Йом-Кипур 2741 человеку по всему Израилю понадобилась медицинская помощь.

Об этом сообщил представитель MDA.

Из них 1920 человек были направлены на дальнейшее лечение в больницы. Из них 268 потеряли сознание, были обезвожены и почувствовали себя плохо из-за поста.

33-летний пешеход был ранен у результате ДТП на шоссе 4, 19-летний мотоциклист серьезно пострадал в Тире, а 19-летний мужчина пострадал в автокатастрофе возле леса Гадот.

Также оказана помощь 24 пострадавшим в ДТП по всей стране, из которых пятеро находятся в состоянии средней степени тяжести и 19 получили легкие травмы.

285 человек получили травмы и нуждались в медицинской помощи во время езды на велосипеде, роликах, самокатах и ​​скейтбордах. Шестеро из них находятся в состоянии средней степени тяжести, 279 получили легкие травмы.

В результате инцидентов с применением насилия пострадали 37 человек. Один находится в состоянии средней степени тяжести, 36 - несовершеннолетние.

Также медиков вызывали к 133 беременным, из которых Одна родила в Иерусалиме.