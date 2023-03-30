



Израильтяне выбрасывают четверть еды, купленной на Песах – исследование

Несмотря на высокую стоимость жизни в Израиле, прогнозируется, что жители потратят ошеломляющие 7,8 миллиардов шекелей на еду во время предстоящего праздника Песах, и ожидается, что они потратят впустую почти 25% этой суммы.



Согласно недавнему исследованию, проведенному Leket Israel и BDO, в общей сложности 250 000 тонн продовольствия на сумму 1,9 миллиардов шекелей, как ожидается, останутся неиспользованными во время Песаха. По прогнозам аналитиков, отдельные домохозяйства потратят в среднем 3000 шекелей на продукты для праздника, из которого 400 шекелей будут попросту выброшены.

“К сожалению, в очередной раз с приближающимся праздником эти данные говорят сами за себя. Все больше и больше семей не могут свести концы с концами в конце месяца, и в эту Песах разрыв станет еще больше”, – сказал Гиди Крох, генеральный директор Leket Israel, подчеркнув важность реализации национальной программы спасения продуктов питания. “Пока правительство не примет меры и не возьмет на себя ответственность, мы в Leket Israel будем продолжать работать день и ночь, чтобы принести пользу всем уязвимым слоям населения в Израиле”.

“Продовольственное спасение способствует сокращению отходов и повышает безопасность питания, тем самым сокращая неравенство в израильском обществе за четверть стоимости покупки продуктов питания”, – считает он.

В ноябре организация представила новому правительству отчет о пищевых отходах и их спасении, в котором изложены различные возможные направления действий по сокращению количества пищевых отходов в стране, но его рекомендации остались без внимания.

“Правительство не выполняет свои основные обязанности перед своими гражданами по заботе о безопасности своих граждан во всех аспектах”, – сокрушается Крох.

Когда организация представила свой отчет в ноябре, выяснилось, что из 18 других развитых стран ОЭСР Израиль находится на последнем месте в принятии решений по обращению с пищевыми отходами, внедряя наименьшее количество политических инструментов для искоренения этого явления.