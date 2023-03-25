



Гороскоп на 25 марта: Ответственное время, ответственный день

Суббота, 25 марта. Растущая Луна в знаке Тельцы. Ответственное время, ответственный день. Если вы давно ждете подходящего момента для решительных действий – он настал. У вас есть возможность сделать что-то действительно существенное, проверить свои силы и заложить фундамент будущих свершений. Совершать большие поступки, крупные вложения и подобные вещи необязательно.



Если испытываете желание усовершенствовать навыки, повысить квалификацию, научиться новому, – стоит направить энергию в это русло. Результат превзойдет ожидания!



Главное слово дня – "настойчивость".



ОВЕН (21 марта – 20 апреля)



Это определенно ваш сезон, Овны! Ваше время проявить себя во всей красе, выйти на первый план, воплотить самые смелые мечты. Просто напоминание: вы можете иметь все, что пожелаете, если приложите к достижению цели сердце и разум. Итак, измените внутренние убеждения, которые мешают вам использовать свою силу и потенциал в полной мере. Сражайтесь за то, во что верите, отдавайтесь своей идее полностью, позволяя себе совершать несколько ошибок на этом пути. Да, и еще одна вещь! Освободитесь от идеи совершенства, за ней кроется риск неоправданных ожиданий.



Космический совет: пора набраться смелости и стать главным героем истории своей жизни.



ТЕЛЕЦ (21 апреля – 21 мая)



Тельцы, вы непобедимы! Вы сила, с которой нужно считаться! Итак, используйте свою силу в качестве лидера. Посейте семена коллективных перемен. Крайне важно при этом найти время для создания надежной команды единомышленников, которая позволит выполнить вашу миссию. Не забывайте ни на минуту, вы пришли сюда не для того, чтобы жить посредственно! Не позволяйте манипулировать вами. С другой стороны, в данный момент вы можете иметь дело с внутренней турбулентностью. Если определенные главы в вашей жизни заканчиваются, то это только потому, что так и должно быть. Выбирайте путь наименьшего сопротивления. Отпустите с благодарностью.



Космический совет: только вы должны принимать решения относительно собственной судьбы.



БЛИЗНЕЦЫ (22 мая – 21 июня)



На этом этапе жизни вы чувствуете себя самой грозной версией себя. Вы так много хотите сделать в ближайшие недели, так много создать. Но необходимо помнить, что на пути наших планов порой появляются непреодолимые препятствия. Что обстоятельства могут оказывать негативное влияние на ваш рост так, как вы этого хотите. Сделайте себе одолжение и дышите. Наблюдайте за данной ситуацией с более высокой точки зрения. Это поможет осознать, что ваша душа выбрала эти испытания как способ расти и выходить на новый уровень осознанности в этой жизни.



Космический совет: судьба испытывает вас, но во благо. Трудности раскроют ваш потенциал.



РАК (22 июня – 22 июля)



Как вы относитесь к финалам? Вы закатываете истерику и отказываетесь сдвинуться с места или принимаете путь, которым вас ведет жизнь, с улыбкой на лице и песней в сердце? Настройте свою внутреннюю радиочастоту на благодарность, Раки. Осознайте, как вещи на самом деле работают в вашу пользу. Да, и еще одна вещь! Знайте, что вы на правильном пути и ответы, которые вы ищете, придут сами собой. Настало время перейти в пространство ясности. Позиция созерцателя поможет вам прозреть.



Космический совет: отдайтесь течению, сопротивление только помешает вашему росту.



ЛЕВ (23 июля – 23 августа)



Вокруг вас не только благодетели, и ожидания часто спорят с реальностью. Они чертовски очаровательны и обладают сверхъестественной способностью говорить все нужные вещи в нужное время. Но заставляют ли они вас чувствовать себя увиденными и услышанными? Позволяют чувствовать себя так, как вы желаете? Поддерживают ли они ваш рост, поднимают ли ваш дух и приходят ли на помощь, когда это важно? Это не плохие люди, нет. Но вам стоит знать, готовы ли они разделить с вами одно пространство, одно время, одни цели и чувства. Управляя своими ожиданиями, вы сможете создать кусочек рая именно там, где вы находитесь прямо сейчас.



Космический совет: управляйте своими ожиданиями, учитесь избегать разочарований.



ДЕВА (24 августа – 23 сентября)



Вы пытаетесь делать все правильно, и вы пытаетесь сделать правильно для всех. Видите, где ошибка в этом уравнении? Верно! Вполне возможно, вы отвергаете свои собственные потребности, когда оказываетесь поглощены процессом. Сделайте себе одолжение и соблюдайте баланс. Помните, забота о других людях не требует от вас постоянно изображать из себя мученика. Кстати, если вы думали о том, чтобы вернуться к учебе или записаться на занятия по философии/духовным практикам, звезды посылают знак сделать именно это! По пути вы узнаете так много о внутренней и внешней Вселенной!



Космический совет: сейчас вам просто нужно заняться собой. Вы – на первом месте.



ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)



Данный период приносит Весам чувство оптимизма. Вы знаете, для чего вы здесь, и вы готовы выполнить работу, необходимую для достижения главной цели. Будьте изобретательны в своем плане действий, не ищите легкого пути. Стремитесь делать шаг в направлении роста каждый божий день. Вселенная пойдет вам навстречу. Возьмите за правило пересматривать свои цели, занимаясь ежедневной рутиной – пока моете посуду или качаете пресс в тренажерном зале. Помните, чтобы привести себя в форму, необязательны тяжелые испытания. Покатайтесь на велосипеде по лесу, отправьтесь на йогу или посетите класс танцевально-двигательной терапии.



Космический совет: делайте твердый шаг к поставленной цели каждый день.



СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)



Вы не ищете очередных "случайных отношений". Вы не ищете острых ощущений от погони или порхания бабочек в животе. То, что вы ищете, – это стабильное, целеустремленное партнерство, которое обещает выдержать испытание временем и течением. Итак, если вы находитесь на ранних стадиях романтических отношений или на сложном этапе устоявшихся, будьте откровенны и честны с партнером в описании своих надежд и планов. Вселенная уже готовится принести в ваш опыт то, чего вы глубоко желаете.



Космический совет: будьте откровенны и честны, говоря с близкими о своих желаниях.



СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)



Ближайшие недели, скорее всего, принесут положительные изменения в семейной сфере. Некоторые из вас могут переехать в новое жилье или инвестировать в дом своей мечты. В качестве альтернативы вы можете подумать о ремонте или обновлении своей территории, своего места силы. Или заняться подобной работы в доме родителей, братьев и сестер. Любого рода созидание в данной сфере будет результативным и принесет массу положительных эмоций. Время также подходил для сближения с партнером: может быть, пора вам и жить вместе?



Космический совет: сконцентрируйтесь на семье и близких людях, им нужна ваша помощь.



КОЗЕРОГ (22 декабря – 19 января)



"Наш глубочайший страх – не в том, что мы будем слабы и беспомощны. Наш глубочайший страх – в том, что мы будем сильны сверх меры. Больше всего нас пугает наш свет, а не наша тьма". Сегодня вас просят поразмышлять над этими золотыми словами писателя Марианны Уильямсон. Это ваше напоминание о необходимости снять плащ-невидимку. Это напоминание о необходимости показывать себя самой яркой и смелой версией себя, Козероги!



Космический совет: займите свой трон, пришло время властвовать над своей судьбой!



ВОДОЛЕЙ (20 января – 19 февраля)



Алгоритм Вселенной совершенен и всегда работает в вашу пользу. Каждая ситуация, как бы она ни выглядела снаружи, предназначена для достижения главной цели – подтолкнуть вас в направлении роста. Итак, обратите внимание, как высшие силы призывают вас расти, двигаться и развиваться. Пришло время оставить пройденные пути позади, Водолеи, им место только в памяти. Пришло время избавиться и от неуверенности в себе.



Космический совет: вас не остановить! Используйте всю энергию на реализацию планов.



РЫБЫ (20 февраля – 20 марта)



Есть люди, которые заставляют вас чувствовать себя замеченными, услышанными и прославленными, Рыбы. Они всегда оставляют для вас место в своем сердце и в жизни. Они помогают вам быть самой подлинной версией себя, когда находятся рядом. У вас есть такой человек прямо сейчас? Радуйтесь, если есть! Ведь вам нравится, что в этих отношениях есть и страсть, и духовная связь. Осталось только прояснить некоторые моменты. Спросите себя, чего вы хотите, а затем скажите то же самое возлюбленному. Просто напоминание: жизнь не выдает гарантийных талонов. Мы все равно должны рискнуть, зная, что Вселенная помогает нам!



Космический совет: пора перейти к ясности. Определите, чего вы хотите от этих отношений.

