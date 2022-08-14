



«Это пять!»: топ-5 самых популярных в Израиле рюкзаков для школы

Во всем мире школьники идут на уроки с этими рюкзаками – эргономичными и заботящимися о здоровье спины. Израильтяне, как часть мировой культуры, не отстают от глобальной моды. Вот они – самые популярные в стране и в мире бренды школьных рюкзаков 2022.



Kanken – это самая популярная модель рюкзака компании FJÄLLRÄVEN.



Наверное, самый узнаваемый в мире – знаменитый шведский рюкзак Kanken -олицетворение скандинавского минимализма в дизайне и стиле жизни.– это самая популярная модель рюкзака компании FJÄLLRÄVEN.

Модель разработана в 1978 году для школьников в Швеции, чтобы помочь им при болях в спине. Изготовлена она из материала - F Vinylon, известного своей водостойкостью и большей влагоотталкивающей способностью, чем любая синтетическая ткань. Благодаря этому инновационному материалу, Kanken, купленный еще в школьные годы, закончит вместе с вами университет и переживет все дальние путешествия.



Квадратное основное отделение рюкзака сохраняет свою форму, открытые боковые карманы с обеих сторон и переднее отделение, закрывающееся на молнию, позволяют надежно хранить тысячу мелочей. Регулируемые лямки плюс короткие ручки для переноски в руке делают сумку универсальной. Логотип служит отражателем, а внутри есть этикетка, на которой можно написать личные данные владельца.



Roka основан двумя друзьями-предпринимателями из Южной Африки, а офисы Roka расположены в США, где и воплощаются инновационные идеи бренда. Все сумки Roka - унисекс, они легкие, прочные и веганские, в их производстве не используется кожа. По идее бренда, сумка должна быть простой, но при этом качественной, практичной, доступной и недорогой и, в то же время, выражать дух времени. А дух времени - в том, что мы все мы и каждый в отдельности должны стремиться сделать мир лучше. Этой идее и служит бренд.





Еще один популярный мировой стартап-бренд веганских сумокоснован двумя друзьями-предпринимателями из Южной Африки, а офисы Roka расположены в США, где и воплощаются инновационные идеи бренда. Все сумки Roka - унисекс, они легкие, прочные и веганские, в их производстве не используется кожа. По идее бренда, сумка должна быть простой, но при этом качественной, практичной, доступной и недорогой и, в то же время, выражать дух времени. А дух времени - в том, что мы все мы и каждый в отдельности должны стремиться сделать мир лучше. Этой идее и служит бренд.

Doughnut специализируется именно на рюкзаках, поэтому к каждому учебному году показывает что-то новое. Doughnut родом из Гонконга и появился в Израиле не так давно, но уже обрел здесь массу почитателей. Девиз Doughnut призывает упаковать свои мечты в рюкзак.

Сумки и рюкзаки выкрашены в самые приятные цвета и максимально функциональны. Они подходят для работы, учебы, путешествий и самого динамичного отдыха.

Культовый среди продвинутых молодых людей брендспециализируется именно на рюкзаках, поэтому к каждому учебному году показывает что-то новое. Doughnut родом из Гонконга и появился в Израиле не так давно, но уже обрел здесь массу почитателей. Девиз Doughnut призывает упаковать свои мечты в рюкзак.Сумки и рюкзаки выкрашены в самые приятные цвета и максимально функциональны. Они подходят для работы, учебы, путешествий и самого динамичного отдыха.

Входящий в тройку мировых лидеров товаров для путешествий, французский бренд Delsey за 70 лет своего существования зарегистрировал более 150 патентов и наград.

Бренд предлагает школьникам компьютерные рюкзаки - легкие, с лаконичным дизайном. Они имеют много мелких карманов, 2 боковых отделения на молнии и два главных отделения - для компьютера и хранения вещей. Сделаны из водонепроницаемого материала, имеют регулируемые ремни и небольшую ручку для удобной переноски.



Британский бренд сумок и рюкзаков Hype, впервые возникший в 2011 году, победил во всемирно известном конкурсе дизайнеров, и с тех пор хайп вокруг бренда не утихает.







Остальное уже история - маленький проект стал успешным, всемирно известным, культовым брендом.

И название свое бренд получил не ради хайпа. Просто это слово, понятное на многих языках, отражает острые чувства и кипучую энергию, с которой создаются рюкзаки.