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Элитный испанский хамон оказался под угрозой
30.01.2023 21:24 Ольга Белозерова

Элитный испанский хамон оказался под угрозой

Элитный испанский хамон ibérico bellota находится под угрозой из-за климатического кризиса.

Как сообщает The Guardian, повышение температуры и малое количество осадков подвергают опасности ключевой ингредиент рациона свиней - желуди.

В Испании очень много разновидностей хамона, но ibérico bellota пользуется особым почетом и продается по цене более 100 евро за килограмм.

Его изготовляют с тщательным соблюдением технологии - из породы черных иберийских свиней, которых в последний месяц жизни кормят особым видом желудей.

Однако, из-за необычно жаркого и сухого лета урожаи желудей ухудшились.  Это, а также падение рыночной цены, привело к 20-процентному сокращению продаж хамона.

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