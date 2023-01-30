



Элитный испанский хамон оказался под угрозой

Элитный испанский хамон ibérico bellota находится под угрозой из-за климатического кризиса.



Как сообщает The Guardian, повышение температуры и малое количество осадков подвергают опасности ключевой ингредиент рациона свиней - желуди.



В Испании очень много разновидностей хамона, но ibérico bellota пользуется особым почетом и продается по цене более 100 евро за килограмм.



Его изготовляют с тщательным соблюдением технологии - из породы черных иберийских свиней, которых в последний месяц жизни кормят особым видом желудей.



Однако, из-за необычно жаркого и сухого лета урожаи желудей ухудшились. Это, а также падение рыночной цены, привело к 20-процентному сокращению продаж хамона.