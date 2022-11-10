



Дженнифер Лопес призналась, как закрутила роман с Аффлеком во второй раз

Знаменитая певица и актриса Дженнифер Лопес летом прошлого года снова начала встречаться со своим экс-возлюбленным, актером Беном Аффлеком. Пара возобновила отношения спустя 17 лет разлуки. В интервью Vogue звезда рассказала, как они решили восстановить свой союз.



Лопес призналась, что во второй раз отношения начались неожиданно. По ее словам, первым на связь вышел Бен. В частности, когда Лопес объявила о помолвке с бейсболистом Алексом Родригесом, Аффлек написал ей электронное письмо с поздравлениями. С тех пор они переписывались и иногда встречались.



“Мы старались не встречаться на публике", – рассказала Лопес.



Джей Ло призналась, что всегда чувствовала, что у них с Аффлеком была настоящая любовь. Звезда точно в этом убедилась, когда они снова начали встречаться.



"Я всегда чувствовала, что между нами была настоящая любовь. Мои близкие знают, что он всегда был очень особенным человеком для меня. Когда мы восстановил отношения, эти чувства к нему во мне все еще были живы", – сказала звезда и призналась, что для них самих отношения стали неожиданностью.



Напомним, в этом году звезды узаконили свои отношения на тайной церемонии в Лас-Вегасе в июле и устроили вторую свадебную церемонию.

