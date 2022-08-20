



Экс-супругу Бена Аффлека пригласили на его свадьбу с Джей Ло

Выяснилось, что бывшая жена Бена Аффлека Дженнифер Гарнер была приглашена на его свадьбу с Дженнифер Лопес.



Как сообщает Hollywood Life, Гарнер, у которой с Аффлеком есть трое общих детей, отказалась от приглашения.



"Дженнифер Гарнер усердно работает над проектом в Техасе и не будет присутствовать на свадебном торжестве, но она полностью поддерживает присутствие своих детей и в целом положительно относится ко всему этому", - рассказал инсайдер.



Как известно, Бен Аффлек и Дженнифер Лопес сыграли скромную свадьбу в Лас-Вегасе, но решили устроить торжество для близких. Пышная вечеринка состоится на этих выходных.