



Дело против Эяля Голана закрыто из-за недостатка улик

Прокуратура закрыла уголовное дело в отношении поп-певца Эяля Голана о сексуальных преступлениях.



Соответствующее решение было принято 24 мая из-за недостатка улик.



"В свете углубленного изучения жалоб было проведено комплексное расследование. Были допрошены подозреваемые, проведены очные ставки. Следственные мероприятия завершены. Было установлено, что полицейское расследование не собрало достаточных доказательств, а значит, и обвинительное заключение не может быть предъявлено", — сообщили в прокуратуре.



Напомним, около года назад было возобновлено расследование о сексуальных преступлениях, в рамках которого был допрошен "король израильской поп-музыки" Эяль Голан. Две заявительницы по делу описали, как их изнасиловал один из друзей артиста. По их словам, певец не только оставался в соседней комнате, но и был тем, кто потребовал, чтобы они "побаловали" знакомого.

