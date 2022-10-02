



"Нас насиловали, а Эяль Голан стоял под дверью"

В рамках возобновленного расследования о сексуальных преступлениях вновь был допрошен “король израильской поп-музыки” Эяль Голан.

Н. и Т., две заявительницы по делу, впервые описали, как их изнасиловал один из друзей Голана. По их словам, певец не только оставался в соседней комнате, но и был тем, кто потребовал, чтобы они "побаловали" знакомого.



"В полдень Эяль написал мне, чтобы мы с Т. пришли к нему в номер", - повторяет Н. "Эяль открывает нам дверь в нижнем белье. Он впускает нас внутрь. И после нескольких минут, когда мы сидели в гостиной номера, он пускает нас в спальню. Мы пробыли с ним в спальне довольно долго, после чего он ушел, а мы пошли в душ".



"Мы даже не успели выйти из душа с полотенцами, как в комнату вошел Эяль с другом и сказал: "Вот друг которого ты должна побаловать", - сквозь слезы говорит Т., вспоминая моменты, которые она не может стереть из своей памяти. "Затем он схватил подругу, когда она наклонилась над одеждой, бросил ее на кровать и залез на нее сверху".



"Она сопротивлялась изо всех сил, он разозлился на нее. Он бросил ее и просто схватил меня, перевернул меня и лег на меня всем своим весом. Он не остановился. Он продолжал, и для него не имело значения, что это больно", - добавила она, задыхаясь. "И он изнасиловал меня. Все это время Бенни Перец и Эяль Голан находились за дверью. Они слышали все, ... все крики, все, что происходило в комнате".