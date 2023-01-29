



Бывший муж Памелы Андерсон оставит ей солидное наследство

Бывший муж актрисы Памелы Андерсон, кинопродюсер Джон Питерс планирует оставить ей в наследство 10 миллионов долларов.



И это несмотря на то, что брак их был весьма недолог и продлился всего 12 дней, сообщает AS.



Сообщается, что в 2020 году пара провела свадебную церемонию, однако брак не был юридически утвержден. Позже Андерсон уточнила, что они никогда не были официально замужем.



Питерс заявил, что вписал имя бывшей супруги в завещание, но она, по его словам, об этом еще не знает.

