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Бывший муж Памелы Андерсон оставит ей солидное наследство
29.01.2023 14:53 Ольга Белозерова

Бывший муж Памелы Андерсон оставит ей солидное наследство

Бывший муж актрисы Памелы Андерсон, кинопродюсер Джон Питерс планирует оставить ей в наследство 10 миллионов долларов.

И это несмотря на то, что брак их был весьма недолог и продлился всего 12 дней, сообщает AS.

Сообщается, что в 2020 году пара провела свадебную церемонию, однако брак не был юридически утвержден. Позже Андерсон уточнила, что они никогда не были официально замужем.

Питерс заявил, что вписал имя бывшей супруги в завещание, но она, по его словам, об этом еще не знает. 
 

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