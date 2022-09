Аргентинский ведущий выпил за смерть Елизаветы II: видео

Аргентинский телеведущий открыл бутылку шампанского в эфире канала Canal 22 после сообщения о смерти королевы Великобритании Елизаветы II.



Видеозапись эфира начала активно распространяться в соцсетях.



"Громкие аплодисменты Сатане, который забрал её. Старушка умерла, всё кончено! И мы поднимем тост за этот британский мусор, этот люциферианский мусор. Это хорошие новости для всех нас", — сказал ведущий.



"Мы празднуем смерть каждого англичанина, который принадлежит этой пиратской, воровской, геноцидной и убийственной короне", — заявил ведущий Сантьяго Кунео.



A television program in Argentina celebrated the death of Queen Elizabeth with Champagne and music. 🤷🤣 pic.twitter.com/gFqRnNpoxN