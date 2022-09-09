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Аргентинский ведущий выпил за смерть Елизаветы II: видео
09.09.2022 17:19 Александр Юзовский

Аргентинский ведущий выпил за смерть Елизаветы II: видео

Аргентинский телеведущий открыл бутылку шампанского в эфире канала Canal 22 после сообщения о смерти королевы Великобритании Елизаветы II.

Видеозапись эфира начала активно распространяться в соцсетях.

"Громкие аплодисменты Сатане, который забрал её. Старушка умерла, всё кончено! И мы поднимем тост за этот британский мусор, этот люциферианский мусор. Это хорошие новости для всех нас", — сказал ведущий.

"Мы празднуем смерть каждого англичанина, который принадлежит этой пиратской, воровской, геноцидной и убийственной короне", — заявил ведущий Сантьяго Кунео.
 

 

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