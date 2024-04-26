



В Австралии очередное нападение с ножом в торговом центре

Предполагаемая бандитская драка в торговом центре Highpoint в Мельбурне в четверг вечером стала второй за неделю в торговом центре и произошла всего через несколько дней после массового убийства в Вестфилд-Бонди-Джанкшн.



Последний инцидент произошел в 18:10 возле кинотеатра в торговом центре в Марибирнонге, на севере Мельбурна, между шестью мужчинами, как утверждает полиция.



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"Охрана Highpoint была предупреждена об инциденте, произошедшем на первом уровне центра, и немедленно прибыла на место происшествия", — сообщил представитель торгового центра. "Была вызвали полицию штата Виктория, которая прибыла через несколько минут. Мы помогаем полиции Виктории в расследовании, и, поскольку теперь это дело находится в ведении полиции, мы не можем предоставить дальнейшие комментарии".



18-летний мужчина из Сент-Олбанса был доставлен в больницу с подозрением на ножевое ранение руки.



Трое других подростков в возрасте 17 и 18 лет были арестованы на месте происшествия. 17-летнему подростку предъявлены обвинения в нападении и хранении оружия.



Он был освобожден под залог и позже вернется в суд по делам несовершеннолетних.

