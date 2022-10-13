



Амстердамская тюрьма превращается в сады и квартиры

Недавно в городах США прокатилась волна поддержки закрытия тюрем, и несколько исправительных учреждений уже были закрыты: Балтимор закрыл свою тюрьму в 2015 году, а федеральная тюрьма в Нью-Йорке была закрыта в 2021 году, в основном из-за плохих условий содержания заключенных. Город Атланта проголосовал за закрытие своей тюрьмы в прошлом году , но затем изменил курс при новой администрации, что до сих пор возмущает общественность.



В таких случаях возникает вопрос, что делать со зданиями тюрем после того, как их закроют. Возможно, в столице Нидерландов Амстердаме, городе, который давно экспериментирует со способами "очеловечивания" тюрем, есть план.



Участники саммита Bloomberg CityLab в Амстердаме в понедельник получили обзор ситуации из первых рук, посетив Bajeskwartier, участок площадью 7,5 акров, на котором когда-то располагалась тюрьма с шестью башнями под названием Bijlmerbajes, построенная в 1970-х годах. После закрытия тюрьмы в 2016 году, город продал участок, Теперь он будет преобразован в район, который будет включать в себя бюджетное жилье для студентов и людей с низким и средним уровнем дохода, а также среднюю школу, гостиницу и даже пивоварню. Некоторые из объектов уже находятся в стадии строительства. Конференц-зал Bajes Lounge — одно из немногих завершенных зданий на территории, его интерьер напоминает типичный хипстерский бутик-лаунж или вестибюль WeWork.



Когда тюрьма Bijlmerbajes открылась в 1978 году, в ней не было решеток на окнах . Несмотря на то, что она считалась мегатюрьмой, в ней было мало обычных атрибутов безопасности исправительного учреждения. Заключенные в основном могли свободно ходить, могли заказывать еду или арендовать телевизор для своей камеры и носить собственную одежду вместо стандартной тюремной формы. Город построил то, что он считал идеалистической тюрьмой, или, по крайней мере, гуманной, с упором на реабилитацию.



В конце концов, однако, металлические решетки были помещены в окна после того, как побеги заключенных стали проблемой, которую было слишком сложно сдержать. Хотя учреждение в основном использовалось для содержания людей до суда, тяжесть преступлений заключенных усиливалась, а охранники становились все более неумелыми в управлении ими. К тому времени, когда она была закрыта в 2016 году, ее функции безопасности напоминали любую другую тюрьму. К тому времени подскочила в цене и земля вокруг тюрьмы.



В 2018 году город продал участок команде Bajeskwartier в надежде, что она сможет разработать новый набор прекрасных идей. Жилой район, который будет построен там, позиционируется как способствующий устойчивому и инклюзивному образу жизни, со зданиями, полностью работающими на тепловой и солнечной энергии и окруженными почти 70 садами.



По словам разработчиков, из руин старой тюрьмы, которую все еще сносят, 98% оставшегося материала будет повторно использовано для создания новых зданий. Прогуливаясь по его руинам сегодня, посетители могут найти груды деревянных досок, разобранное спортивное оборудование и металлические прутья, которые раньше служили решетками на окнах.



Одним из любопытных решений команды разработчиков стало сохранение одной из тюремных башен, которая будет превращена в многоквартирный жилой дом. Разработчики заявили, что сделали это, чтобы сохранить часть истории бывшей тюрьмы.