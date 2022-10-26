



Активные пользователи уходят из Twitter

Внешнее исследование, проведенное в отношении пользователей сети Twitter, показывает, что социальная сеть теряет своих весомых пользователей, пишет информационное агентство Reuters.



Исследование показало, что темами, по которым наиболее заметен значительный рост дискурса среди англоязычных пользователей сети, являются криптовалютный рынок, нагота и порнография. Согласно исследованию, интерес пользователей Twitter к новостям, спортивным и культурно-досуговым мероприятиям угасает.



Это плохие новости для Twitter и Илона Маска, который, как ожидается, купит сеть за 44 миллиарда долларов.



Согласно отчету, активные пользователи сети Twitter составляют менее 10% всех пользователей сети, но на их долю приходится около 90% твитов и около 50% доходов социальной сети. Исследование определило "активного пользователя" как человека, который заходит в свою учетную запись Twitter от шести до семи дней в неделю и публикует от трех до четырех твитов в неделю.