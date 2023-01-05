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Жители Газы переходят на дрова из-за роста цен на энергоносители
05.01.2023 12:10 Ольга Белозерова

Жители Газы переходят на дрова из-за роста цен на энергоносители

Палестинцы в Газе стали чаще использовать дрова для приготовления пищи в условиях "суровых зим, роста цен на газ и регулярных отключений электроэнергии".

Об этом сообщает Ynet.

"Все больше людей покупают древесину из-за высоких цен на электроэнергию. У нас дефицит электроэнергии составляет восемь и более часов в день", - рассказал Самир Хеджи. Он и его трое сыновей занялись вырубкой и продажей пиломатериалов.

Один килограмм пиломатериалов стоит до одного израильского шекеля (0,28 доллара США). Некоторым семьям нужно около пяти килограммов в день, некоторые собирают древесину на улице.

Стоимость наполнения 12-литрового газового баллона для приготовления пищи выросла до 72 шекелей (20,5 долларов США) в 2022 году с 63 (18 долларов США) шекелей годом ранее.

Использование электрических обогревателей обходится дороже, и жители жалуются на длительные отключения электроэнергии.

Однако, эксперт по окружающей среде Низар Аль-Вахейди предостерегает от широкого использования дров. Он сказал, что это может нанести вред здоровью людей и нанести ущерб окружающей среде.

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