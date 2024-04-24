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Эрдоган: с торговыми отношениями с Израилем покончено
24.04.2024 18:25 Алина Груднева

Эрдоган: с торговыми отношениями с Израилем покончено

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что в настоящее время его страна не поддерживает торговые отношения с Израилем.

Соответствующее заявление он сделал на совместной с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером пресс-конференции в Анкаре.

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"Мы больше не поддерживаем интенсивных торговых отношений с Израилем, с этим покончено", - сказал он.

По словам Эрдогана, Турция не может поддерживать торговые связи с Израилем из-за ситуации в Газе.
 

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