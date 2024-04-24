



Эрдоган: с торговыми отношениями с Израилем покончено

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что в настоящее время его страна не поддерживает торговые отношения с Израилем.



Соответствующее заявление он сделал на совместной с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером пресс-конференции в Анкаре.



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"Мы больше не поддерживаем интенсивных торговых отношений с Израилем, с этим покончено", - сказал он.



По словам Эрдогана, Турция не может поддерживать торговые связи с Израилем из-за ситуации в Газе.

