



Украина продала на аукционе активы "дочек" российских банков на 5 млрд

Фонд гарантирования вкладов физических лиц продал на 5 млрд гривен активы бывших "дочек" банков России через онлайн-аукционы в государственной электронной торговой системе Прозорро.Продажи. Об этом сообщило Минэкономики в четверг, 25 апреля.



Речь идет об активах бывших дочерних структур российских банков АО "МР Банк" (бывший Сбербанк) и ПАО "Проминвестбанк".



"Все активы страны-агрессора на территории Украины будут конвертированы в средства и направлены на нашу оборону, экономику и будущую победу. Один из видов таких активов - имущество бывших "дочек" российских банков. Дочерние структуры АО "МР Банк" и ПАО "Проминвестбанк" были выведены из украинского рынка в первые дни полномасштабной войны в феврале 2022 года", - заявила первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко.



Она добавила, что по состоянию на конец марта бизнес получил в собственность через государственные онлайн-аукционы Прозорро.Продажи уже почти четыреста активов этих банков. В их числе жилые дома и квартиры, здания банков, поликлиник, административные помещения, земельные участки, офисная техника, автомобили, имущественные права и права требования по кредитным договорам.



"По состоянию на конец апреля 2024 года Фонд гарантирования вкладов выставил на торги еще более десяти активов дочерних структур российских банков почти на 165 млн гривен, которые можно приобрести, зарегистрировавшись на одной из аккредитованных площадок", - говорится в сообщении.